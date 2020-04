La vie n'est pas rose pour le couple star de la télé-réalité.

Vivre confiné avec son conjoint peut parfois rendre la vie de couple compliquée. Cela ne semble également pas échappé aux stars de la télé-réalité puisque Thomas Vergara, le compagnon de Nabilla, a indiqué mercredi via l'application Snapchat que son couple commençait à battre de l'aile !

"Je vais pas vous mentir, ça fait quelques jours qu'avec Nabilla on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu'on en a ras-le-bol", a-t-il commencé par expliquer à ses followers. "On a pas divorcé mais c'est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n'y en a pas, donc voilà. Je vous le dit parce qu'en ce moment, on faisait un peu chambre à part."

Thomas Vergara reste cependant lucide et rappelle qu'il y a sûrement "de l'eau dans le gaz dans tous les couples" avec cette période de confinement.