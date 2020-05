Avec son faux spectacle SRAS et Paillettes proposé à des prix exorbitants, François Pirette pointe l’incongruité de nos dirigeants.

Pour aller se bidonner aux prochaines blagues de François Pirette, il faut compter entre 350 (catégorie la plus basse !) et 1050 euros (carré d’or). "Je ne sais pas s’il faut en rire ou en pleurer !" nous balance d’emblée Thierry Van Cauberg de son vrai nom. L’affiche de son nouveau spectacle 2020 ayant fait l’effet d’une bombe, hier, sur les réseaux sociaux. Erreur ? Pas du tout. "J’ai mis des chiffres provocants mais suffisamment ambigus pour y croire et… quitte à en fâcher plus d’un", nous confie l’humoriste préféré des Belges qui voulait faire passer un message à sa façon aux dirigeants de notre pays avec ce faux show explicite SRAS et Paillettes. "Pour faire tourner la machine et survivre, il me faut des places à 350 euros, au second balcon, tout derrière !"