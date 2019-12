Il n’en fait pas mystère : voilà deux ans que Bernard Tapie se bat contre le cancer.

Affaibli, l’homme d’affaires, ministre et comédien (notamment) de 76 ans a confié récemment dans les colonnes de nos confrères de Nice Matin que le courage de Johnny Hallyday avait été pour lui un exemple. "Parfois, j’ai un dîner prévu, mais à 19 heures, je me couche parce que je ne peux plus tenir", explique l’ancien patron de l’Olympic de Marseille. "Alors que Johnny, lui, il a fait toutes ses dates."

Et de dates, il pourrait bien en être question bientôt, pour Tapie, puisqu’il n’exclut pas, si son état de santé le lui permet, de remonter sur les planches. "Ce sont les producteurs américains de la pièce Vol au-dessus d’un nid de coucous qui ont appelé mon agent pour lui dire que, vingt ans après, ce serait génial si j’acceptais de refaire une vingtaine ou une trentaine de représentations. Ce qui m’a énormément touché", a-t-il encore expliqué.

En attendant, c’est en famille, entouré de ses enfants et de ses petits-enfants que Nanard va passer les fêtes.