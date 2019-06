Quand le cousin de Johnny Hallyday défend Laeticia, la veuve du rocker.

"Il y a un truc qui me fait beaucoup marrer - enfin ça ne me fait pas du tout marrer. Dans le fond, c’est sinistre - c’est quand j’entends dire qu’avec Johnny, c’est toujours le dernier qui avait raison, que c’est un homme influençable, que c’est un homme faible, que sa femme est une mégère, a déclaré Michael Ketcham dans Touche pas à mon poste.. . Non, ce n’est pas vrai ! Il n’était pas influençable. Il a toujours décidé de tout. Il a tranché dans le vif et ce sont ses petites filles qu’il voulait mettre à l’abri. C’était son obsession."