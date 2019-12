Le monde de la mode est en deuil. Affaibli depuis deux ans , l e couturier Emanuel Ungaro est mort à Paris à l’âge de 86 ans.

Fils d’immigrés italiens vivant à Aix-en-Provence, l’homme s’était installé à Paris lorsqu’il avait 23 ans afin d’être formé par l’un des grands noms de la haute couture : Cristobal Balenciaga. Après avoir travaillé pendant six ans avec le couturier espagnol et un an chez Courrèges, Emanuel Ungaro a lancé sa propre griffe. Il ouvre sa première maison dans le 17e arrondissement de Paris et habille plusieurs actrices de renom telles que Gena Rowlands, Catherine Deneuve ou encore Isabelle Adjani. Son domaine d’activité ne s’arrête toutefois pas à la haute couture. Le couturier qui se définissait comme "un obsédé sensuel" s’est également imposé dans le prêt-à-porter féminin et masculin mais également dans la parfumerie, les chaussures et les lunettes.

Quelques années après le rachat de sa maison par la famille Ferragamo, Emanuel Ungaro s’était toutefois écarté de l’univers de la mode, abandonnant la direction artistique de sa marque à son collaborateur Giambattista Valli. D’autres se sont ensuite succédé à la tête de son empire mais aucun n’a réussi à tenir le bateau à flots.