Au Danemark, les anniversaires des membres de la famille royale donnent toujours lieu à de nombreuses festivités et réjouissances. 2022 est l’année d’un double anniversaire avec les 50 ans de règne de la reine Margrethe et les 50 ans de sa belle-fille la princesse héritière Mary. Même si en raison de la situation sanitaire, une partie du programme a pu être maintenue mais les dîners de gala prévus et qui auraient donné lieu à des retrouvailles du Gotha, ont été reportés à l’été.

Née en Tasmanie, une île d’Australie, Mary Donaldson a rencontré le prince héritier Frederik de Danemark lors des jeux olympiques de Sydney en 2000. Leur mariage fut célébré en mai 2004. Quatre enfants ont couronné cette heureuse union : Christian, Isabella, Vincent et Josephine.

Juriste de formation, la princesse Mary s’est parfaitement fondue dans son nouveau rôle, maîtrisant de plus rapidement la langue danoise.

En plus d’être populaire, elle a aussi pleinement gagné la confiance de sa royale belle-mère qui lui a donné le droit d’assumer la régence du royaume. Une qualité dont ne disposaient jusqu’alors que les deux fils et la sœur de la souveraine.

La semaine a été chargée pour Mary de Danemark avec l’inauguration d’une exposition au château de Klodinghus dans la péninsule du Jutland qui met à l’honneur la princesse et les quatre épouses de princes héritiers danois qui l’ont précédée à savoir Louise de Hesse-Kassel, Louise de Suède et de Norvège, Alexandrine de Mecklembourg-Schwerin et Ingrid de Suède.

La parure de rubis et diamants qu’elle a héritée de la reine mère Ingrid et portée la première fois la veille de son mariage, y est présentée.

En compagnie de ses cadets le prince Vincent et la princesse Josephine, la princesse héritière a ensuite inauguré le jardin australien au sein du zoo de Copenhague.

Le coup d’envoi du chantier du futur hôpital Mary qui accueillera des enfants, des jeunes et des femmes enceintes a été donné. Il ouvrira ses portes en 2025 et disposera de 60.000 m², pouvant accueillir outre les consultations, 900 patients.

Jeudi, c’est en famille mais sans son fils aîné qui est scolarisé dans un internat que la princesse a cette fois-ci inauguré au château de Frederiksborg une autre exposition qui lui est entièrement consacrée. Elle a dévoilé l’huile sur toile réalisée par l’artiste espagnole Jesús Herrera Martínez et qui l’immortalise dans son bureau à Amalienborg avec en arrière-plan des branches d’eucalyptus pour rappeler ses origines australiennes.

La princesse a accordé différentes interviews à des médias danois, américains et australiens, revenant sur son apprentissage princier et sur le travail de sa fondation active sur des projets de santé mentale et de lutte contre le harcèlement scolaire.