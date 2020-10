Comme chaque année à l'approche d'Halloween, les stars regorgent de bonnes (ou mauvaises) idées pour leur déguisement de la fête à la citrouille.

Si le mannequin Heidi Klum ou la starlette Kim Kardashian (déguisée cette fois en Carole Baskin de la série Tiger King sur Netlfix) sont souvent les références bluffantes en la matière, Carmen Electra fait et fera beaucoup parler d'elle pour cette fête confinée en 2020. Fidèle à sa réputation sexy, Carmen Electra, a opté pour une tenue bien plus légère en ce début d'automne. L'ex-star d'Alerte a Malibu ayant réalisé un clin d'oeil original au lapin de Playboy (collé avec du ruban adhésif sur son corps dénudé). Avec les oreilles de lapin en guise de cache tétons et sa tête pour occulter ses parties intimes, Carmen Electra casse les internets avec plus de 67 000 like en quelques heures à peine et des réactions à la chaîne de ses 1,2 millions d'abonnés.

"Lapin Playboy d'Halloween sur la plage", écrit ainsi l'actrice de 48 ans en légende de son cliché osé sur Instagram. "T'es un icône!" ; "Le lapin le plus sexy de l'histoire" ou encore "On attend d'autres photos" peut-on lire parmi la multitude de commentaires des internautes.

Bref, la tenue idéale pour une soirée costumée... mais confinée.