Rémy Solé, alias Léona Winter , le candidat drag-queen qui a terminé demi-finaliste de la dernière saison de The Voice, a révélé les salaires des candidats de l’émission à Public.

"The Voice, ça paie assez bien… Cela dépend de jusqu’où l’on va. Il y a un cachet entre 300 et 500 euros par soirée et les répétitions sont payées." L’ancien candidat participe aujourd’hui à la douzième saison des Anges de la téléréalité sur NRJ 12.