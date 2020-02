Un choix fort pour la First Lady.

Elle se moque des qu'en-dira-t-on. Ce 12 février, Donald et Melania Trump accueillaient le président équatorien et sa compagne à la Maison-Blanche. L'occasion pour la FLOTUS de dégainer une tenue qui n'est pas passée inaperçue. Ce n'est pas son long manteau vert ou son pull crème qui ont retenu l'attention, mais surtout une jupe en python signée Salvatore Ferragamo. Une pièce de créateur à plus de 7 700 dollars qui entre directement dans le Top 10 de ses habits les plus coûteux.

On le sait, Melania Trump adore la mode et elle profite parfois de ses looks pour faire passer des messages. Rien que sur l'année 2019, elle aurait dépensé pour 230 000 euros de vêtements. Manolo Blahnik, Gucci ou encore Michael Kors font partie de ses marques préférées.