Ce week-end, Patrick Bruel a été pointé du doigt par le magazinepour son comportement considéré comme irresponsable. En effet, le magazine montre en photo comment le chanteur et d’autres célébrités ont brisé le confinement. Le 28 novembre dernier, Patrick Bruel et son épouse se sont rendus dans un restaurant chic de Paris, accompagnés d'autres convives, comme l'acteur Ary Abittan, pour un repas "clandestin". De fait, l'établissement, comme tous les autres restaurants français, était normalement fermé mais à fait exception pour accueillir la table de prestige. Au total, pas moins de 40 personnes auraient fait le déplacement pour ce dîner privé. “", relate le média.

Sur les photos partagées par Public, on peut y apercevoir Patrick Bruel discutant sur le trottoir aux côtés d'Ary Abittan. Très vite au coeur de la polémique, le chanteur a tenu à réagir. Il a envoyé un sms à Pascal Praud, qui abordait justement le sujet durant l’émission «L’Heure des pros» sur CNews. "On était huit et pas quarante. C’était un dîner de travail pour tester les plats à emporter de nos restaurants du groupe Moma", a-t-il écrit.

Public maintient pour l'heure ses informations. Patric Bruel est pourtant très engagé dans la lutte contre le coronavirus, il a récolté plus de 100.000 € pour différentes associations. Il avait même sortit la chanson très poignante, "Héros", destinée au personnel soignant.