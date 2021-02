Bref, pas de panique, Henri Pfr sera donc opérationnel pour les Lives de The Voice Belgique qui arrivent dans quelques semaines!

Et le compagnon de la Youtubeuse française Enjoy Phoenix, qui se dit "impatient d'être à nouveau à 100 % de ses capacités", termine même sur une petite touche d'humour. "Ne soyez donc pas effrayé si vous voyez un mec avec un nez de robot les deux prochaines semaines!"

"De retour à l'hôpital pour 24 heures", a ainsi écrit Henri PFR, hier soir sur son compte Instagram, accompagné d'une photo en blouse blanche de circonstance. A l'heure où la dernière session de "Blinds" de The Voice Belgique se joue ce soir sur La Une, ses fans risquaient de paniquer. Mais le DJ a tenu à tout de suite les rassurer. "Rien de grave, c'est une opération du nez pour m'aider à mieux respirer car je ne respire plus bien depuis que j'ai cassé mon nez à six reprises (oui: 6 fois!)"