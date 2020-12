© Reporters/DPA

Que les inconditionnels des Bleus se rassurent, si Didier Deschamps a pris le micro, c’est pour la bonne cause. Il fait partie des personnalités qui ont répondu à l’appel du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour l’enregistrement d’un single et d’un clip dont les recettes serviront à venir en aide aux sinistrés de la tempête Alex. En particuliers ceux des vallées de la Roya et de la Vésubie.

“La tempête a fait des ravages. Il y a beaucoup de foyers qui ont été complètement isolés pendant énormément de temps, et évidemment il y a beaucoup de choses à reconstruire, a rappelé le sélectionneur de l’équipe de France sur Europe 1. Plus il y aura de moyens, plus vite ils pourront retrouver une vie normale.”

Cette initiative est loin d’être la seule mise en place pour faire face aux besoins des gens touchés par la catastrophe. La semaine dernière, la tombola solidaire lancée par Julien Doré pour ces mêmes sinistrés a permis de récolter près d’un million d’euros.