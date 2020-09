Son précieux allié n'est autre que Chet Hanks, le fils de Tom Hanks et Rachel Wilson. Il a publié sur Instagram une vidéo où on le voit assis dans sa voiture en train d'écouter "Set fire to the rain", d'Adele. Il a ensuite baissé le son pour complimenter Adele sur sa tenue. Comme si ce n'était pas suffisant, il a partagé en légende de son post "S'il vous plait, est-ce que quelqu'un peut dire à Adele de m'envoyer un message le plus vite possible? Je dois lui parler d'un truc".

Le rappeur de 30 ans est lui aussi souvent critiqué pour ses imitations de l'accent jamaïcain. Aux Golden Globes, il avait notamment été filmé en train de parler patois et d'utiliser un faux accent jamaïcain.

En début de semaine, Adele a été accusée "d'appropriation culturelle" après avoir posté un cliché la montrant coiffée façon "bantu konts" et portant un bikini aux couleurs de la Jamaïque. Cette tenue, qui se voulait un hommage aux traditions afro-caribéennes, a provoqué une vive polémique. "Cette coiffure est totalement inutile. Cessez de vous approprier la culture noire", pouvait-on notamment lire en commentaire.

Adele avait partagé ce cliché dans le cadre du carnaval de Notting Hill qui se déroule habituellement dans ce quartier de Londres et qui est connu pour célébrer la culture jamaïcaine.