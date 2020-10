Le ballon rond pour passion. Trois mois après avoir quitté ses fonctions au sein de l'AS Monaco, club dont il est un fan absolu tout comme son oncle Albert II, Louis Ducruet poursuit son ascension dans les sphères du football. À 27 ans, le fils de Stéphanie va rebondir du côté de la deuxième division anglaise, à Nottingham Forest, a révélé le journalce lundi 26 octobre.

On y apprend que le jeune homme sera responsable du "recrutement international (du club) avec des activités de conseil dans le marketing et la communication", et ce durant deux années. Louis Ducruet a lui-même officialisé la nouvelle sur son compte Instagram dans la foulée. "Je suis heureux de rejoindre ce club historique, je suis prêt pour relever ce nouveau défi", s'est-il félicité sur le réseau social. Un tremplin qui l'aidera à prendre du galon et qui pourrait, si tout se passe bien, l'amener loin.