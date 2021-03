"Avenir brillant" "Cela fait 9 années aujourd'hui que notre relation a commencé, et nous avons construit tant de choses ensemble. Aujourd'hui nous sommes mariés et nous avons Pancake (leur chien, Ndlr) . Je sais que notre avenir sera (...) brillant. Je t'aime Marie", a écrit celui qui s'épanouit désormais en tant que recruteur en 2e division anglaise de football sur Instagram. De son côté, Marie Ducruet a partagé quelques clichés de leur escapade. "Mes vies, je vous aime tellement", n'a pas manqué de leur adresser Camille Gottlieb, la demi-soeur du neveu d'Albert II de Monaco.

Neuf ans de complicité. Ce 1er mars, Louis Ducruet et Marie Chevallier fêtaient leur anniversaire et pour marquer le coup, le couple s'est envolé en direction de Dubaï. Soleil, gratte-ciel, "body flight", parc aquatique et même restaurant... le fils de Stéphanie de Monaco et la brune rencontrée à l’école de commerce SKEMA de Lille en 2011 ont envoyé du rêve à leurs followers sur les réseaux sociaux.