"Les yeux de la Reine" "Tous les fans de la royauté qui m'envoient cela sont fantastiques. Et je pense que c'est comme un roman d'Agatha Christie pour eux, ils recherchent des indices et des réponses", a-t-il confié dans le média australien 7news au sujet de ces "preuves" ce 2 juin. "Il y a tellement de personnes qui sont investies dans mon histoire et qui m'aident, c'est incroyable", a-t-il ajouté, lui-même surpris la vague de soutien qu'il reçoit depuis que son histoire rocambolesque a éclaté au grand jour. Pour lui, sa ressemblance avec le couple royal ne fait pas un pli et il aurait même "les yeux de la Reine". Le doute est permis.

Il n'en démord pas. Depuis quelques semaines, un Australien âgé de 55 ans explique à qui veut l'entendre qu'il est le fils illégitime du prince Charles et de Camilla Parker Bowles. Simon Dorante-Day, c'est son nom, aurait été conçu en Grande-Bretagne en 1965 alors que le Prince et la future duchesse de Cornouailles n'avaient que 17 et 18 ans. Il aurait ensuite été mis sous la garde d'anciens employés de la famille royale avant d'être envoyé vers le pays-continent. Sur Facebook, ce père de 9 enfants multiplie ce qu'il estime être des, montages comparatifs à l'appui.