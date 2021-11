, mon corps. Le titre du livre d'Emily Ratajkowkski est particulièrement bien choisi. Source de succès interplanétaire, de tous les fantasmes, mais aussi d'angoisses, ce corps révélé par "Blurred Lines" en 2013 a été objectivé dès sa puberté.

"Experte dans la détection du désir masculin"

Étiquetée sex-symbol avant de devenir maman féministe à 30 ans, l'Américaine y revient ses débuts dans le mannequinat à l'âge de 12 ans. Un milieu où sexisme et sexualisation vont souvent de pair. "J'étais une enfant, mais, en quelque sorte, j'étais déjà experte dans la détection du désir masculin, même si je n'ai pas tout à fait compris quoi en penser", écrit-elle dans l'ouvrage. Un an plus tard, les castings s'enchaînent et l'un d'entre eux l'a particulièrement marquée.

"C'est ça, c'est ce regard", s'est émerveillé un casteur dont elle n'a pas dévoilé le nom devant son book. "C'est comme ça que nous savons que c'est le genre de fille à se faire b*iser", a-t-il ajouté devant elle. À l'époque, sa manageuse lui avait même dit que c'était "une bonne chose" pour la suite. Le genre de mentalité qu'Emily Ratajkowski aimerait voir évaluer grâce à son livre.