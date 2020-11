Le come-back de Mike Tyson sur un ring de boxe, c’était l’événement sportif à ne pas rater ce samedi aux Etats-Unis ! On ne connaît pas encore le nombre exact d’achats en pay-per-view mais les réservations sont allées bon train ces dernières semaines, signe que cette soirée mise sur pied par la plateforme Triller à Los Angeles devrait être un gros succès commercial.

Le public américain a, en tout cas, découvert les talents de commentateur d’un certain Snoop Dogg. L’artiste, qui s’est produit en... joints et en chansons juste avant que les deux grands protagonistes de la soirée n’entrent en scène, a régalé l’audience grâce à la spontanéité de ses interventions et à quelques punchlines teintées d’humour.

"On dirait deux de mes oncles qui se battent lors d’un barbecue!" a lancé le rappeur lors du premier round du combat principal, suscitant l’hilarité chez les co-animateurs dont l’ancien champion Sugar Ray Leonard. "J'en ai marre : retrouve-moi dans l’arrière-cour !"

Un peu plus tard : "Grand-mère, ils sont encore en train de se battre dehors !"

Précédemment, Snoop Dogg avait déjà fait sourire en s’exclamant lors du combat entre le Youtubeur Jake Paul et l’ancien basketteur Nate Robinson : "Oh mon Dieu, ayez pitié !" Et d’entonner un hymne ("Take my hand. Lead me home. Let me stand...") qu’il a ponctué avec un "Goodbye Irene " juste avant le K.-O. qui s’annonçait pour Robinson.

Proclamé meilleur commentateur de l’histoire par la communauté Twitter et plusieurs personnalités dont LeBron James, Snoop Dogg pourrait bien reprendre du service dès le prochain combat de Tyson. Quitte à lui voler la vedette...