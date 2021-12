Dans son petit cocon niché en périphérie de Bruxelles, non loin du stade de son club de football favori qu’ est le RSC Anderlecht où il n’allait plus car "c’est trop dangereux pour moi ; on me porte ou on m’offre trop de bières, j’ai passé l’âge", le Grand Jojo nous avait confié le secret de sa longévité. "Je vais nager tous les jours", expliquait alors le chanteur de 82 ans qui interprétait la Brabançonne à chacun de ses concerts. "Je pédale dans l’eau 30 minutes, puis je fais des longueurs pendant une heure. Et puis, pendant, deux heures avec mes potes, on fait du jacuzzi et on refait le monde !" (sourire)

Son autre secret, c’était le sommeil. "C’était un conseil d’Henri Salvador, il dormait 12 heures par jour et faisait 2 heures de sieste. Contrairement à ma femme qui dit que c’est une perte de temps, j’essaye de faire pareil ! Je conseille aussi du jus de citron, si on sait le supporter, car ça nettoie tout. Le curcuma en poudre, aussi, le matin. Avec de l’huile d’olive dessus et puis du poivre noir. Un vrai régime riche en protéines. Mais à ne pas faire tous les jours sinon ça donne des diarrhées !", disait-il en souriant.