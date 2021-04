" Depuis le confinement, comme je ne sors pas beaucoup, j’ai perdu énormément de mon peps”, nous confesse l’amuseur public national. Confiné comme tout le monde, le Grand Jojo a pris ses distances avec amis et famille. “Ce n’est pas facile, confie celui qui a dû reporter deux fois son Cirque royal, mais on a fait avec.” À tel point qu’il y voit déjà une petite retraite anticipée. “ Comme j’avais beaucoup de temps, je me suis remis à mes premiers amours, le dessin humoristique. J’ai redécouvert un certain talent dérisoire que j’avais un peu oublié.”

