"Je vous retrouve samedi pour un nouveau numéro de On est en direct, écrit ainsi Laurent Ruquier sur Twitter. J’aurai le plaisir et l’honneur de recevoir, en exclusivité et en face à face, pour son grand retour à la télévision, Ophélie Winter". L'invitation de l'animateur de France 2 n'est évidemment pas anodine, l'interprète de Dieu m'a donné la foi a écrit une autobiographie, Résilience, qui sera disponible à partir du 2 juin.

"On a hâte de la retrouver enfin", "Je ne louperai pas", peut-on notamment lire en commentaire sous le tweet de Laurent Ruquier. Pour rappel, le dernier album de la chanteuse aujourd'hui âgée de 47 ans remonte à 2009. Quant à sa dernière apparition télé, avant ses déboires, date de 2017 dans un prime de Scènes de ménages : Ça va être leur fête ! sur M6.