En France, de nouvelles mesures ont été prises pour tenter d’éviter un nouvelle vague de contaminations liées au coronavirus. Parmi ces mesures, la fermeture totale des restaurants et bars dans plusieurs villes de France dont Marseille.



Philippe Etchebest, meilleur ouvrier de France et connu pour ses participations aux émissions culinaires "Cauchemar en cuisine" et "Top Chef", a poussé un gros coup de gueule contre ces nouvelles mesures. "Tous les protocoles qui nous ont été imposés, on les respecte. Pourquoi on serait plus dangereux que les gens qui font des réunions de famille dans des appartements ou des fêtes qui se passent en extérieur comme je peux le voir très régulièrement ?"

Selon lui, ces nouvelles mesures pourraient porter un coup fatal à de nombreux restaurateurs: "On arrive à peine à sortir la tête de l'eau et on nous enfonce encore plus pour nous noyer”

Etchebest souhaite une action pacifique des restaurateurs pour montrer leur désaccord avec ces mesures: "Vendredi à 11h45, j'invite tous les restaurateurs, les artisans à se rassembler devant leur établissement, leurs commerces avec un brassard noir et tout leur personnel parce que notre personnel, nos équipes sont concernés."