Les ennuis judiciaires se poursuivent pour l'acteur Ezra Miller, héros des Animaux fantastiques et de The Flash. En effet, ce dernier a été arrêté mardi à Hawaï pour une agression sur la voie publique envers une femme. C'est la deuxième fois, en quelques semaines, que l'acteur américain est arrêté pour ce type de violence.

"Au cours de son enquête, la police a établi que l'individu, identifié plus tard comme étant Ezra Miller, était devenu furieux après avoir été invité à partir et aurait jeté une chaise, atteignant une jeune femme de 26 ans au front, et occasionnant une coupure d'un peu plus d'un centimètre", a indiqué la police de Hawaï via un communiqué qui a été relayé par la CNN.