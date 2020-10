Je n’aime pas le mot sexe lorsqu’il est tiré de son contexte, mais j’y pense quotidiennement, avait déclaré Arielle Dombasle dans les colonnes de Marie Claire. Le sexe est la force la plus étonnante que l’on possède, une force sans limite qui nous rend fous, et heureusement."

Habituellement prude sur la question coquine, l’ancienne actrice et chanteuse de 67 ans s’est pour une fois lâchée sur la question dans les Grosses Têtes de RTL. Et justement sur cette méthode qui "rend fous au lit" les hommes et dont elle s’est elle-même vantée sur les antennes radio ce 21 octobre.

Interrogée sur la question par Yves Calvi, Arielle Dombasle a donné son astuce intime : pas de joujou extra comme dans la chanson de Jacques Dutronc ("Les Playboys") mais simplement la répétition du même mot indéfiniment et de façon de plus en plus exaltée. À savoir un "oui… Oui… Oui… OUI !!!" crescendo et très prononcé. Selon l’actrice, cette technique est "infaillible". Face à cette révélation, l’animateur de l’émission Laurent Ruquier s’est alors retourné vers la réalisatrice et humoriste Isabelle Mergault pour connaître son astuce à elle : "Oh vous savez, moi… ça passe vite et du moment que j’ai Netflix pendant que monsieur fait ses affaires…" Hilarité dans les studios.