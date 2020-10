L'incident s'est produit il y a plusieurs années déjà, en 2016. James Blunt et Ed Sheeran sont invités à passer une soirée chez la princesse Beatrice à Royal Lodge. Pour l'occasion, James Blunt fait part de son rêve d'être adoubé ‘Sir James Blunt’. C'est alors que la Princesse s'empresse de prendre une épée accrochée au mur et de passer cette dernière sur chaque épaule du chanteur dans une cérémonie improvisée. Malheureusement, quelque peu éméchée, la princesse Beatrice a mal visé et a touché le visage d'Ed Sheeran à quelques centimètres de son oeil.

A l'époque, plusieurs versions de l'incident avait été partagées par la presse, mais personne ne savait réellement ce qu'il s'était passé. Mais récemment, le manager du chanteur a décidé de faire la lumière sur cette histoire lors d'une interview pour le Telegraph. "Certaines personnes nous ont dit : ‘Oh vous devriez mentir et dire que ce n’était pas elle, que c’était quelqu’un d’autre’. Et bien non je ne vais pas mentir juste parce que la personne est une put*** d’idiote. Juste parce que quelqu’un pense, ‘allez, je vais me bourrer la gueule et descendre une épée du mur’. C’est chercher les ennuis. Vous savez, nous n’avons jamais entendu parler d’elle depuis", a-t-il déclaré.