“C’était d’une cruauté, d’une violence !”, a déclaré Lara Fabian, dans la version québécoise de Tout le monde en parle, au sujet de son passage dans le Tout le monde en parle de Thierry Ardisson sur France 2 en 2005 et dont elle ne garde pas un bon souvenir. “Là je vous trouve… C’est Weight Watchers le producteur ?, balance le célèbre homme en noir dans un extrait partagé par le pendant de l’émission au Canada. Ce qui est bien, c’est que les seins n’ont pas bougé. Parce que parfois, quand on maigrit, on perd ses seins.”

La chanteuse belgo-canadienne, mal à l’aise à l’époque, a donc précisé ces propos d’alors à l’animateur Guy A. Lepage. “Et encore, vous ne l’avez pas entendu dire que je suis un boudin, parce que vous avez eu la gentillesse de passer un extrait qui est encore audible, je trouve. Mais c’était d’une cruauté, d’une violence ! Vous voyez très bien que… Je suis complètement… Je n’ai pas les moyens de réagir.”

Une remarque déplacée et gênante sur le physique de la chanteuse et un traitement médiatique qui n’a jamais été le cas au Québec d’après l’interprète de Je t’aime. “Parce qu’on est profondément bienveillant ici. C’est tout. Je ne saurais pas comment le dire autrement […] Non seulement, on est profondément bienveillant, mais le public ne l’accepterait pas. Les gens ne supporteraient pas de voir quelqu’un se faire démolir ici, et je crois que vous l’avez bien compris […] Ceci dit, par amour pour mon public français, je tiens à dire que lui non plus n’aime pas bien ça, quand il t’aime. Mais au bal, tout le monde finit par danser.”

A voir dans la vidéo ci-dessous à partir de 12min10