Le 25 août 2001, le prince Felipe d’Espagne assiste à Oslo avec sa mère la reine Sophie et le Gotha réuni au grand complet au mariage du prince héritier Haakon de Norvège avec Mette Marit Tjessem Hoeby. Si les yeux sont bien évidemment rivés vers les protagonistes du jour, sachant que la mariée est mère d’un bambin né d’une précédente relation, la presse ibérique est quant à elle en totale effervescence dans l’attente de l’autre photo tant attendue : celle du prince Felipe et d’Eva Sannum.

En 1996, Felipe d’Espagne qui a déjà eu deux autres relations amoureuses avec Isabel Sartorius et l’Américaine Gigi Howard, fait la rencontre à Madrid d’une jeune femme norvégienne qui est mannequin. Grande (le prince mesure presque 2 mètres), élancée, elle formerait un couple très glamour avec l’héritier du trône mais le passé d’Eva qui a notamment posé en lingerie fine va vite faire la Une des magazines espagnols. Rapidement, les monarchistes les plus conservateurs s’en étranglent. On assure que le roi Juan Carlos et la reine Sophie sont opposés à cette relation mais les mois, les années s’écoulent.

Felipe sait que sa marge de manœuvre est difficile, aussi lance-t-il au fur et à mesure des petits cailloux comme des photos des jeunes gens prises lors d’une visite en Inde avec arrêt romantique devant le Taj Mahal.

Eva n’a jamais fait de commentaires, pourchassée en rue à chacun de ses sorties. Elle retourne finalement en Norvège mais les amoureux s’aménagent des minitrips réguliers dans des villes européennes où ils peuvent plus facilement échapper à la curiosité publique. Le dernier rendez-vous fut à Toulouse.

Le mariage du prince héritier de Norvège, ami de Felipe, est donc une aubaine. Eva, devenue amie avec les mariées, est invitée. Ce sera sa première apparition dans le cercle royal, un bon test pensent les proches de Felipe.

Le jour des noces, Eva Sannum apparaît haut perchée sur des talons, portant une création en taffetas bleu roi, au décolleté (trop) plongeant et au dos quasi nu. Si la robe est probablement dans les canons de la mode norvégienne du moment, elle apparaît d’emblée comme inconvenante voire vulgaire d’un point de vue espagnole, qui plus est à un mariage dans une cathédrale.

Mais Felipe est tout à son bonheur. Après le dîner au Palais royal d’Oslo où ils sont bien entendu séparés de table pour des raisons protocolaires, ils se retrouvent au moment de l’ouverture du bal par les mariés. La presse tient "sa" photo : Felipe et Eva côte à côté parmi un parterre d’altesses. Eva tient à la main un verre de cognac…

Le pousse-café et la robe, cela en est trop pour la Cour royale espagnole. Felipe ne mesure pas encore l’impact de l’image donnée. Lors de la soirée dansante qui se poursuit allègrement, il félicite les musiciens et lâche même que le prochain mariage où ils joueront, sera le sien !

Les opposants au mariage reprennent du poil de la bête après cet épisode norvégien. S’il veut sauver sa relation et aller jusqu’au mariage, Felipe doit jouer la montre mais entre-temps surviennent les attentats du 11 septembre. Une annonce de fiançailles sera parfaitement déplacée.

Le 15 décembre 2001, à l’issue d’une rencontre avec les journalistes qui couvrent les activités de la famille royale, Felipe d’Espagne annonce à la surprise générale la fin de sa relation (qui n’avait jamais été officialisée) avec Eva Sannum "par consentement mutuel", sans qu’il n’ait été question de choix entre cœur et raison, tout simplement la relation n’a pas pu évoluer. Il se dit que le roi Juan Carlos soutenu par le chef de gouvernement, aurait mis un veto implacable.

Au printemps dernier, Eva qui a eu deux enfants et est une publiciste réputée dans son pays, faisait pour la première fois une déclaration à ce sujet, regrettant de ne pas avoir émis à l’époque un communiqué car cela donnait l’impression qu’elle avait été éjectée alors que cette vie sous le feu médiatique, était absolument intenable et qu’elle n’aurait jamais souhaité dans ces conditions devenir reine d’Espagne.

Il y a probablement un peu de tout cela dans la fin de cette relation de 5 ans. Felipe en souffrit. Deux ans et demi plus tard, lors d’un dîner, il fit la connaissance de la journaliste-présentatrice du JT de la chaîne nationale TVE, Letizia Ortiz. Une relation qu’il mena avec la plus grande des précautions.

Lorsque les rumeurs commencèrent à surgir fin octobre 2003, un conseil de famille se tint au Palais de la Zarzuela. Felipe n’entendait pas donner en pâture aux médias et aux opposants au sein de la Cour le passé de Letizia qui était divorcée. Felipe soutenu cette fois-ci par sa mère et ses sœurs, imposa son choix de cœur. Il eut la délicatesse d’en informer téléphoniquement Eva, sachant que les médias s’empresseraient de lui demander une réaction. Felipe d’Espagne épousa Letizia Ortiz le 22 mai 2004.