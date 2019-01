Octobre 1971. Pendant cinq jours, plus de 60 chefs d’Etat et représentants de monarchies assistent aux fastes déployés pour célébrer les 2 500 ans de la monarchie iranienne à Persépolis. L’empereur d’Éthiopie, le roi Hussein de Jordanie, le roi Baudouin et la reine Fabiola, le grand-duc et la grande-duchesse de Luxembourg, le prince Rainier et la princesse Grace de Monaco, la princesse Anne d’Angleterre,… Tous sont présents.

(...)