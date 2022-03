"Ceci n’est pas une histoire" est le nom de cette première création (t-shirt, pull et sac imaginés avec Nathan Guesdon) de l ’influenceur littéraire belge Livraisondemots , connu pour avoir lancé son concept des déjeuners littéraires .

"Et pourtant, voici une belle histoire qui commence !, écrit sur Instagram celui dont la famille a été sinistrée à Liège, au sujet de sa collection Page 1 disponible sur le site The Good Tee. "Un peu de surréalisme très belge. Un corps androgyne, ni masculin, ni féminin, ni toi, ni moi, c’est voulu, bien évidemment. Un livre à la place du visage, une palette de couleurs, la tête presque dans les nuages. ️ Et si la littérature, les pages, les mots, la vie t’emmenaient dans un état de bonheur sans nom ?"