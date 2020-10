"Super matinée avec mes enfants", a déclaré Carey Hart, le mari de Pink sur Instagram. Non, il ne parlait pas d'une matinée passée à faire des gâteaux ou à jouer à des jeux de société, mais bien... à tirer, avec de vraies armes à feu. Sur les photos et vidéos accompagnant son message, on peut ainsi voir les deux enfants du couple, Willow Sage, 9 ans, et Jameson Moon, 3 ans, "jouer" avec des armes.

"Williz est devenue vraiment douée en tir et en maniement d'armes. Et Jamo adore vraiment tirer. La vitesse à laquelle il progresse me rend vraiment fier. Je crois aux bénéfices d'enseigner à mes enfants à tirer, mais aussi à porter une arme. Il n'y a pas de meilleur son qu'une balle tirée par vos enfants qui percute une cible en métal à 30 mètres", a-t-il commenté sur le réseau social.

Pour rappel, aux Etats-Unis, le droit de posséder et de porter une arme est garanti par le deuxième amendement de la Constitution, même s'il peut être restreint pour certaines personnes ayant des antécédents.

Ce n'est en tout cas pas la première fois que Carey Hart partage son avis sur les armes. A plusieurs reprises, il s'est revendiqué comme étant un "républicain pro-armes". La chanteuse Pink, elle, n'a toujours pas réagi.