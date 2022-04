La princesse Maria Laura de Belgique et son fiancé William Isvy étaient présents.

En cette année où ses parents le prince Nicolas de Liechtenstein et la princesse Margaretha de Luxembourg ont célèbré leurs noces d’émeraude (40 ans de mariage), le prince Josef Emmanuel a convolé à son tour après ses deux sœurs aînées la princesse Maria Annunciata et la princesse Marie Astrid à trois semaines d’intervalle en septembre dernier respectivement à Vienne et en Toscane.

