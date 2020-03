En France, pour faire face à l’état d’épuisement du personnel soignant, des médecins sont appelés à rejoindre la réserve sanitaire.

Chirurgien de formation, Michel Cymès va enfiler la blouse d’infirmier pour épauler le personnel soignant au bord de l’épuisement et venir en aide aux victimes du Covid-19. Il a été appelé pour rejoindre ce qui s’appelle la réserve sanitaire. Il l’a annoncé sur le plateau de C à vous. “On ne va pas arriver comme des médecins qui avec des infirmières qui vont nous aider. Non, on va faire l’infirmière”, a-t-il expliqué.

Privé de ses consultations habituelles parce qu’annulées pour des raisons de sécurité, le médecin le plus célèbre du PAF, il a reçu un mail mercredi lui demandant s’il était volontaire, non pas pour être médecin au service des urgences pour donner des soins infirmiers dans les services ou le personnel est à bout. “Je trouve cela extraordinaire et je vais le faire, comme tous mes confrères volontaires, a-t-il dit. “Nous allons nous mettre au niveau de ce qu’on attend de nous, c’est-à-dire de soulager les infirmières et pas de faire de la médecine.”

Michel Cymès souligne l’incroyable solidarité que cela représente. Comme tous ses confrères contactés, il attend désormais de savoir où on aura besoin de lui.