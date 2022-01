Mon Florent Pagny, ta voix est d’or et ta volonté de fer. Alors je ne doute pas que tu saches livrer combat de toutes tes forces contre le crabe. La sincérité avec laquelle tu partages cette épreuve nous touche en plein cœur. Je suis tout près de toi et t’embrasse tendrement." Line Renaud, 93 ans, qui a vu disparaître certains de ses plus grands amis - on se souvient de son allocution aux funérailles de Johnny - n’a pas manqué d’apporter son soutien à Florent Pagny.

En début de semaine, le chanteur avait annoncé être touché par un cancer du poumon. De manière très cash, il annonçait : "On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s’opérer. Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X."

Depuis, les messages de soutien pleuvent. Notamment celui de Marc Lavoine, largement relayé sur les réseaux sociaux. "Je l’ai eu au téléphone, il remercie les gens qui le soutiennent parce qu’il est très sensible aux gens de la rue, aux chauffeurs de taxi qui lui envoient des mots, a-t-il déclaré à Télé-Loisirs. Il sera sur scène bientôt. Je pense que c’est tout ce qu’on peut dire. Le reste, il l’a déjà dit lui et je pense que ça lui appartient, a-t-il écrit.