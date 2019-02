Elle a profité de la fête des amoureux pour adresser un message touchant à son mari défunt, le tout accompagné d'une photo souvenir sur laquelle on les voit tous les deux enlacés.

"Le deuil, c’est des moments si difficiles qui nous soient donnés de vivre. Je ne sais pas quels sont les remèdes à cela. Je ne crois pas qu’il y en ait, si ce n’est celui que l’on appelle le temps. Seul le temps pourra peut-être apaiser le chagrin immense et peut-être un jour très lointain pour moi aussi combler un peu le manque. Je sais qu’il n’y aura pas un jour de ma vie où je ne penserai pas à mon homme, je voudrais tant espérer qu’un jour je penserai à lui en souriant avec moins de tristesse et de douleur. J'y travaille au quotidien pour apprivoiser ce manque ce vide abyssal avec beaucoup de douceur pour ne plus en souffrir, que cela soit simplement la paix et la certitude réconfortantes d’avoir vécu une vie extraordinaire hors norme auprès d’un homme exceptionnel. Joyeuses St Valentin mon Amour. Je t’aime pour toujours ❤️", a ainsi commenté Laeticia Hallyday.