Les fêtes de fin d'année approchent à grand pas, et même si elles seront bien différentes cette fois-ci, l'esprit de Noël se répand petit à petit aux quatre coins du monde. Et notamment à la Maison-Blanche, où se prépare le dernier Noël de Donald et Melania Trump en tant que président et première dame des États-Unis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple a vu les choses en grand pour décorer sa demeure.

Sur Twitter, Melania Trump a publié quelques photos et une vidéo de la Maison-Blanche, dont les salons et les couloirs sont remplis de sapins (62 au total!), couronnes et autres décorations de Noël. 7sur7 rapporte qu'une centaine de bénévoles venus de tous les États-Unis se sont rassemblés le week-end dernier pour installer les 360 mètres de guirlande et les milliers de lumière dans chaque pièce du bâtiment présidentiel. Un petit train électrique nommé "White House Express" circule même au milieu de toutes ces installations festives.

© REPORTERS

Pour Melania Trump, décorer la Maison-Blanche de la sorte est l'occasion "de rendre hommage à la grandeur de notre grande nation".