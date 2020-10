Son nouveau look façon Barbie, cheveux roses et visage lisse, ne fait pas l'unanimité. "Mais qui est cette personne ?, lance un internaute choqué par ce qui lui apparaît être un abus de chirurgie esthétique. J’ai cessé de la reconnaître. Elle a changé de tête tous les 10 ans environ. Je la croise dans la rue, je ne la reconnais pas". "Je suis tellement triste par ce que Madonna a fait à son visage, j’étais tellement fan dans les années 80-90. Elle reste une légende, mais quelle course - ratée - contre le temps", déplore un autre intervenant, tandis qu’une troisième personne déclare : "C’est la petite sœur des Bogdanoff !"