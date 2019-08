L’idée paraît tellement évidente qu’on se demande pourquoi elle ne se concrétise que maintenant.

Showtime va produire une série centrée sur les femmes des présidents américains. Intitulée fort logiquement First Ladies, elle mettra en valeur Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama dans la première saison. Et on sait qui incarnera l’épouse de Barak Obama : Viola Davis. Surtout connue des fans de Murder pour son interprétation terrifiante de la redoutable Annalise Keating.