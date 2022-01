C’est une photo qui a fait le buzz sur les sites spécialisés des têtes couronnées : la Saint-Sylvestre du prince Laurent de Belgique à Paris. C’est en effet dans la capitale française que le prince accompagné par son épouse la princesse Claire et leurs trois enfants la princesse Louise, le prince Nicolas et le prince Aymeric, a passé le Nouvel An tandis que le roi Philippe et la reine Mathilde avaient fait le choix de la station de ski de Méribel en Savoie.

Depuis de nombreuses années, le prince Laurent entretien une relation d’amitié très proche avec le prince Charles de Bourbon-Deux-Siciles, duc de Castro, chef de la maison royale qui régnerait aujourd’hui sur la Sicile et la province de Naples. Tous deux sont nés en 1963 et le prince Laurent a même un jour déclaré que le prince Charles était comme son frère.

Marié en 1998 à Monaco à Camilla Crociani, le duc de Castro a deux filles : Maria Caroline, duchesse de Palerme et Maria Chiara, duchesse de Capri qui sont dans la même tranche d’âge que les enfants de Laurent et Claire de Belgique. Maria Caroline est d’ailleurs la filleule du prince Laurent. Elle a tenu un petit rôle dans le biopic sur la princesse Grace de Monaco, interprétée par l’actrice australienne Nicole Kidman, dont une partie du tournage s’est déroulée au siège du parlement régional bruxellois.

Les deux princesses suivent à présent des cursus universitaires. Polyglottes, elles maîtrisent outre le français et l’italien, le russe, l’espagnol, le portugais et l’anglais. Pendant le confinement, elles avaient enregistré de courtes capsules vidéos sur les bonnes manières, à prendre au second degré.

Il n’est pas rare que les deux familles se retrouvent pour les vacances notamment l’été à bord du voilier de la famille de Bourbon-Deux-Siciles ou dans son château de Saint-Tropez.

Le duc et la duchesse de Castro habitent une partie de l’année à Paris dans un superbe appartement avec vue directe sur la Seine et la Tour Eiffel. C’est là que s’est déroulé le dîner de réveillon. La duchesse de Castro et ses filles ont posté sur leurs réseaux sociaux des photos de l’ambiance de fêter avec une table joliment garnie avec des verres en Baccarat.

Cette photo a aussi permis de revoir la princesse Claire qui est quasiment retirée de la vie publique de la Cour royale belge et d’apprécier les kilos perdus (plus de 30) par le prince Laurent. Louise, Nicolas et Aymeric de Belgique qui fêteront en 2022 respectivement 18 ans et 17 ans, ne sont désormais plus des enfants.

Les liens ne s’arrêtent pas là entre les deux familles. Le neveu du duc de Castro n’est autre que le prince Jean Christophe Napoléon (fils de la princesse Beatrice de Bourbon-Deux-Siciles) qui a épousé la comtesse Olympia von Arco-Zinneberg, nièce du prince Lorenz de Belgique.