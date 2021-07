Elle compte sur lui pour tout faire basculer. Britney Spears, sous tutelle depuis près de 13 ans, a enfin pu prendre une décision par elle-même : choisir son avocat. L'heureux élu ? Mathew Rosengart.

Véritable as du barreau, cet ancien procureur fédéral de 50 ans est connu du Tout-Hollywood. Fort d'une expérience au sein du ministère de la Justice américain, il a géré d'épineux dossiers pour des célébrités de haut rang par le passé. Comme le rapporte ELLE, Steven Spielberg, Ben Affleck, Jimmy Butler, Keanu Reeves, Madonna et surtout Sean Penn ont enrôlé le prolifique avocat réputé pour sa "stratégie agressive". En 2016, l'acteur de Into the Wild avait intenté un procès en diffamation à hauteur de 10 millions de dollars à Lee Daniels, producteur qui l'avait accusé de violences. Et c'est Penn qui en est sorti vainqueur grâce à un dossier en béton armé.

Tour à tour lâchée par son manageur et son ancien avocat, Britney Spears a désormais un atout de taille dans sa manche et peut rêver d'une issue heureuse pour se libérer des griffes de son père Jamie.