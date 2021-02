Le futur roi habita au Palais du marquis d’Aasche avant de monter sur le trône.

Si vous êtes déjà passé au n°33 rue de la science face au square Frère-Orban à Bruxelles, vous aurez vu le siège actuel du Conseil d’État abrité au sein du Palais du marquis d’Aasche. Mais vous ignorez probablement que ce lieu a un lien avec la dynastie belge.

On connaît comme résidences royales à Bruxelles : le Palais royal de Bruxelles, le château de Laeken, le château du Belvédère et le château du Stuyvenberg mais des membres de la famille royale ont résidé autrefois dans d’autres demeures. C’est le cas de la princesse Charlotte, sœur du roi Léopold II, qui fut impératrice du Mexique et qui termina sa vie au château de Bouchout sur le domaine de Meise.