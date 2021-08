Alors que les passagers en provenance d’Australie doivent observer une quarantaine d’une ou deux semaines (en fonction de la vaccination), Nicole Kidman, elle, a débarqué en jet privé le 12 août pour y tourner la série d’Amazon The Expats et a été aperçue les jours suivants en train de faire du shopping. Ce passe-droit, accordé par le Bureau du commerce et du développement économique, choque les habitants, qui n’ont pas manqué de se plaindre en masse sur les réseaux sociaux. Pas sûr que The Expats batte des records d’audience là-bas…