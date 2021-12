Le père de la chanteuse a maintenant demandé aux tribunaux d'ordonner à sa fille de payer ses frais de justice. L'avocat de Britney estime que cette demande est honteuse. "Ce n'est pas ce que fait un père qui aime sa fille", a-t-il dit.

Pendant près de quatorze ans, Britney a été sous la tutelle de son père Jamie. En début d'année, la chanteuse avait livré un témoignage émouvant dans lequel elle déclarait qu'elle souhaitait depuis longtemps se libérer de la tutelle, mais qu'elle n'en a jamais eu l'occasion.

Après cette annonce, un juge lui a ensuite donné l'autorisation d'avoir son propre avocat. Cependant, le transfert officiel de l'avocat n'a pas eu directement lieu et Jamie Spears estime que sa fille devrait payer son avocat, qui facture la modique somme de 1 200 dollars de l'heure !

Mathew Rosengart, l'avocat de la chanteuse américaine, a réagi furieusement après cette demande odieuse.

"M. Spears a gagné des millions en tant qu'administrateur de Britney, et a payé ses avocats des millions de plus, tout cela avec l'argent durement gagné par Britney. La mise sous séquestre a pris fin et M. Spears a été suspendu de manière déshonorante", a expliqué l'avocat au magazine Variety. "Dans ces circonstances, sa pétition est non seulement sans espoir sur le plan juridique, mais elle est aussi une honte."