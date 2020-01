Thomas Markle est sorti du silence pour s'exprimer sur le retrait de la famille royale de sa fille et du prince Harry. Et il est loin d'approuver les décisions de sa fille Meghan.

"Ce n'est pas la fille que j'ai élevée. C'est gênant pour moi", a déclaré le père de Meghan Markle dans un documentaire de Channel 5. Pour la première fois, il a réagi dans les médias à l'annonce du duc et de la duchesse de Sussex de s'éloigner de la famille royale. Pour lui, le couple ne respecte pas ses engagements vis-à-vis du palais de Buckingham : "Quand ils se sont mariés, ils avaient une obligation de faire partie des membres de la famille royale et les représenter. Et c’est insensé qu’ils ne l’honorent pas". Le père de Meghan va même jusqu'à dire que sa fille et son gendre rendent la famille royale "minable", lui faisant "perdre son prestige". "Ils ne devraient pas faire ça", a-t-il ajouté.

Thomas Markle pense d'ailleurs que les décisions de Meghan et Harry sont motivées par l'argent. Visiblement déçu de la tournure que prennent les événements, il ne comprend pas pourquoi le couple agit de la sorte : "Elle a réalisé le rêve de toutes les petites filles. Toutes les jeunes filles veulent devenir des princesses et elle, elle le rejette".

Déjà en froid depuis de nombreux mois, la duchesse de Sussex et son père ne se voient plus. Ce dernier n'a jamais rencontré le petit Archie, né en mai 2019, soit un an après le mariage d'Harry et Meghan, auquel n'avait d'ailleurs pas assisté Thomas Markle, malade.

Si les relations entre Thomas Markle et sa fille n'était déjà pas au beau fixe, elles ne risquent pas de s'améliorer avec les dires de ce dernier dans les médias.