Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, le petit ami de Kedist Deltour, notre Miss Belgique, a été arrêté par la police mercredi soir et incarcéré en raison d'une peine de prison de 5 mois qu'il n'aurait pas purgée. Il aurait été condamné pour avoir participé à des bagarres de rue il y a déjà plusieurs années.

Pour l'avocat du jeune homme, cette arrestation est incompréhensible. "Depuis 2016, il n'en a jamais entendu parler et il n'a jamais été impliqué dans une quelconque procédure judiciaire", explique ce dernier. "Alors c'est terrible que cinq ans plus tard, il se retrouve soudainement en prison pour ça. Tout simplement parce qu'il n'a pas d'adresse officielle fixe et qu'il a été trop souvent sous les feux de la rampe en tant que partenaire de Miss Belgique".

Son avocat s'est opposé à la décision et a déposé une demande de remise en liberté provisoire.

Kedist Deltour a également réagi auprès de nos confrères, assurant avoir le cœur brisé. "Je ne comprends pas du tout", a-t-elle déclaré. Selon elle, son petit ami, âgé de 23 ans, serait dans le droit chemin depuis plusieurs années. "J'espère qu'il sera bientôt de retour à la maison. Nous avons confiance en son avocat qui suit l'affaire", assure la jeune femme.