Inspiré par la campagne de communication de Burger King (qui propose de soutenir le secteur de la restauration rapide, en commandant même chez leurs concurrents), l’ancien comparse de Dieudonné a alors appelé à soutenir le polémiste. "Soutenez Dieudonné, s’il vous plaît !" Ce qui a eu don de gêner Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Si, dans un premier temps, c’était notre compatriote Virginie Hocq qui avait adapté le buzz pour faire rire la galerie ( "Je vais essayer ! Allez voir Florence Foresti, allez voir Elie Semoun ! Ils en ont besoin ! Vraiment !"), c’est finalement l’homme célèbre pour ses petites annonces qui a voulu avoir le dernier mot… mais de trop. "Non non mais oh ! Je le savais ! Ça dérape toujours avec lui ! Pourquoi je le prends sur les émissions en direct ? !", a recadré ensuite Baba, alias Cyril Hanouna.