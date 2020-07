Benjamin Keough, fils de Lisa Marie Presley, fille du King, est décédé. Il avait 27 ans et se serait suicidé.

Le club des 27 compte un membre de plus, même si celui-ci n‘est pas une rock star à proprement parler. On a en effet appris ce lundi matin la mort du petit-fils d’Elvis Presley. Benjamin Keough est décédé ce dimanche a indiqué le manager de Lisa Marie Presley, sa mère, ex-épouse de Michael Jackson et fille du King. L’intéressé n’a pas donné de plus amples informations mais le site TMZ, qui est généralement bien renseigné quand il s’agit de peoples, indique qu’il s’agirait d’un suicide.

N’apparaissant que très rarement en public, Benjamin Keough n’était pas une personnalité connue. Mais selon sa mère, il affichait une ressemblance frappante avec son grand-père. “Parfois, je suis scotchée quand je le regarde”, avait expliqué Lisa Marie Presley à une chaîne de télévision. Selon le quotidien britannique Daily Mail, le jeune homme aurait aussi reçu une proposition pour enregistrer 5 albums pour 5 millions de dollars. C’était en 2009 mais il n’a jamais donné suite à cette offre et n’a d’ailleurs jamais publié une quelconque musique.

Le fameux club des 27 rassemble les artistes qui ont comme point commun d’être morts à l’âge de 27 ans. Parmi ses plus célèbres sociétaires figurent Kurt Cobain de Nirvana, Brian Jones des Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison des Doors ou encore Amy Winehouse décédée en 2011. Benjamin Keough n’est évidemment pas de la même trempe puisqu’il n’est pas une star du rock. Mais de par sa filiation, il n’en est pas très éloigné.