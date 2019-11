C’est une belle histoire qui est en train de se dérouler à la Cour de Jordanie. Les services du roi Abdallah II de Jordanie ont annoncé que la princesse Raiyah, plus jeune fille de feu le roi Hussein et de l’ancienne reine Noor, s’était fiancée. La demi-sœur du roi est née le 9 février 1986. Sa mère était américaine : Lisa Najeeb Halaby avait été rebaptisée Noor pour son mariage avec le roi Hussein, mort en 1999.

Les fiançailles, si elles ont été annoncées ce mardi, ont pourtant déjà eu lieu, le 26 octobre dernier précisément. La jeune femme de 33 ans, qui a dédié ses études au japonais (elle prépare un doctorat en littérature japonaise pré-moderne à l’Université de Californie à Los Angeles), s’est engagé auprès de Faris Ned Donovan, de 8 ans son cadet et qui est journaliste et écrivain britannique. Basé actuellement à New Delhi, où il travaillait notamment pour le Times et The Mail on Sunday, le fiancé va prochainement partir d’installer en Jordanie, il l’a en tout cas annoncé sur son compte Twitter, sur lequel il a partagé son engagement avec beaucoup d’émotion : "Je suis ravi de partager avec vous des nouvelles incroyablement heureuses".

M. Donovan a lui aussi une ascendance très célèbre puisqu’il est le petit-fils de l’écrivain prolixe et à succès Roald Dahl. L’auteur a beaucoup écrit notamment dans le domaine de la littérature jeunesse : Charlie et la Chocolaterie, c’est lui. L’écrivain britannique épousera en 1953 la célèbre actrice américaine Patricia Neal. Ensemble, ils auront 5 enfants et une vie mouvementée, touchée par nombre de drames.