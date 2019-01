En 2002, en l’espace de six semaines, la reine Elizabeth perd deux des êtres les plus chers à son cœur : le 9 février sa sœur la princesse Margaret à l’âge de 71 ans et dont la santé s’était gravement détériorée. Puis, le 30 mars, sa mère Queen Mum à l’âge de 101 ans et qui avait très difficilement encaissé le coup de la mort de sa fille cadette.

(...)