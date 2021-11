"Ce week-end, je me suis infiltré dans les coulisses du match Belgique - Estonie au Stade Roi Baudouin, écrit ainsi Pablo Andres sur ses réseaux sociaux. J'ai parlé de gambas avec Roberto Martinez ! J'ai twerké avec un steward. J'ai fait la bise à Thomas Meunier. Et surtout.. j'ai (beaucoup) crié avec les supporters. Vous ne me croyez pas ? Il va falloir regarder toute la vidéo. En route pour le Qatar !"



Quand Benteke crie "Alles geven!"

En effet, entre un Benteke qui crie son "alles geven" (tout donner!), un Philippe Albert qui scande son "je l'ai dit bordel!" à son micro ou encore un Pablo Andres qui fait semblant de faire un malaise à l'infirmerie, l'humoriste s'est à nouveau éclaté avec notre équipe nationale de football. Sans oublier de taquiner les journalistes et experts foot comme Pierre Deprez ou Frédéric Waseige mais surtout de fêter la qualification pour le Qatar. Il en a donc profité pour interpeller Axel Witsel en bord de terrain. "Le Qatar on peut le faire ou pas?" Et le joueur de répondre: "On va tout faire pour!"



Mais le climax de cette vidéo reste sans conteste ce moment où Pablo Andres -qui parle couramment espagnol- parvient à tendre le micro au coach, Roberto Martinez après le match pour une interview décalée. "Et la nourriture? Quel est votre plat belge préféré?" "Les croquetas de gambas", rétorque-t-il d'emblée. Les fameuses croquettes aux crevettes. Délirant, décalé, bref, du Pablo Andres tout craché. "Quel klet ce pey" comme diraient les internautes. "Magique"; "Ce type est fou!"