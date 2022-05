Carnet rose pour Camille Combal et son épouse Marie Treille Stefani. Le couple a accueilli son premier enfant. “Devenir maman m’a fait comprendre combien ce rôle est absolu, un tourbillon qui renverse tout. Le plus beau des miracles”, a écrit la journaliste sur un cliché d’elle et sa maman publié dans le cadre de la fête des mères. La date de naissance précise, le sexe et le prénom du bébé ne sont toutefois pas connus à l’heure actuelle.

Début avril, Marie Treille Trapani avait évoqué la naissance de son enfant dans Bel&Bien, l’émission de France 5 pour laquelle elle est chroniqueuse. “Je vous emmène dans le Venise des Alpes, Annecy, qui a été élue ville la moins stressante de France. Alors, bien sûr, pour des raisons évidentes d’accouchement imminent, je n’ai pas pu faire le déplacement. Donc notre journaliste s’en est chargée à notre place”, avait-elle déclaré à l’antenne.

"Elle est journaliste et fait de la télé"

Mariés depuis 2019, Camille Combal et Marie Treille Stefani sont toujours restés très discrets quant à leur couple. “Elle est journaliste et fait de la télé, mais on n’a pas envie de s’étaler sur notre vie privée. Elle ne tient pas à être réduite à “la femme de”, je pense…”, avait déclaré le présentateur de Mask Singer dans une interview accordée à Télé Magazine. “On a une vie très simple. Je me fais engueuler si je ne passe pas l’éponge sur la table ou si je ne descends pas les poubelles.” Une des rares confidences de l’animateur de 40 ans sur sa vie sentimentale.